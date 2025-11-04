PHÉNOMÈNE POP : SANTA EN CONCERT AU ZÉNITH TOULOUSE MÉTROPOLE !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Après avoir conquis les cœurs et les plateformes de streaming, la talentueuse Santa (du groupe Hyphen Hyphen) entame sa grande tournée des Zénith et fait escale à Toulouse le dimanche 23 novembre 2025 à 18h00 !

Elle est l’une des artistes les plus marquantes de la nouvelle scène pop française. Santa a touché le public en plein cœur avec l’immense succès de son titre « Popcorn Salé », certifié diamant et totalisant plus de 110 millions de streams. Elle fait aujourd’hui danser la France entière avec son nouveau titre éponyme, « Recommence-moi » !

Après une énorme tournée des festivals cet été et des dates complètes à Paris (Trianon et Salle Pleyel) en 2024, Santa est prête à passer à la vitesse supérieure. Elle présentera les chansons puissantes et émouvantes de son tout premier album solo, « Recommence-moi », sur les scènes des plus grandes salles françaises.

Une Voix Unique, une Énergie Scénique Époustouflante

Connue pour être la voix et le claviériste du groupe Hyphen Hyphen, Santa déploie en solo un univers plus intime, mais tout aussi chargé d’électricité. C’est une artiste complète, à l’énergie scénique rare et au talent vocal exceptionnel. Ce concert au Zénith sera l’occasion de vivre ses hymnes pop-rock dans une ambiance assurément mémorable.

Informations Pratiques & Réservation