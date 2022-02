La série Astérix produite à Toulouse pour Netflix et Alain Chabat

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Les Éditions Albert René et Netflix choisissent le studio toulousain TAT (Pil, les As de la Jungle) pour fabriquer la nouvelle série animée d’Astérix réalisée par Alain Chabat et produite par Alain Goldman.

Les Éditions Albert René s’associent à Netflix pour développer la toute première série animée réalisée par Alain Chabat, et basée sur la célèbre bande dessinée des aventures d’Astérix créée par René Goscinny et Albert Uderzo.

C’est à Toulouse, au sein du studio TAT, que la série verra le jour. Une nouvelle étape dans le développement de TAT qui lance une large campagne de recrutement pour embaucher une soixantaine d’infographistes et porter ses effectifs à 200 salariés.

Alain Chabat aux commandes

La création et la réalisation d’une nouvelle série animée, qui sortira en 2024, a été confiée à Alain Chabat qui a écrit et réalisé le film culte Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre en 2002, plus grand succès des nombreuses apparitions d’Astérix à l’écran et le cinquième meilleur score de tous les temps au box-office des films français. La production sera assurée par Alain Goldman.

Le Combat des Chefs comme album adapté

La série sera adaptée de l’album Le Combat des Chefs (René Goscinny et Albert Uderzo, publié en 1966). Dans ce classique, le druide Panoramix perd la raison après avoir reçu un menhir sur la tête. Il en oublie la formule de la célèbre potion magique. C’est le moment que choisit Aplusbégalix, chef gallo-romain, pour défier Abraracourcix, chef du Village gaulois, lors d’un combat des chefs. En cas de défaite, le Village gaulois passera sous la coupe des Romains. Un plan machiavélique qui ne se déroulera évidemment pas comme prévu, pour le plus grand bonheur des lecteurs… et des futurs spectateurs.