La Région Occitanie remet la première livraison de produits frais et locaux à des associations de la Haute-Garonne

Lundi 25 mai à 10h, la Banque Alimentaire de Toulouse recevra la première livraison de produits frais et locaux à des associations de la Haute-Garonne.

Cette livraison de produits frais, qui sera remise aux principaux réseaux associatifs d’aide alimentaire du département, est destinée à des familles particulièrement touchées par la crise sanitaire actuelle.

Durant la période du confinement, le budget moyen d’alimentation des familles a augmenté de manière significative. Face à ce constat et aux difficultés de vente des producteurs régionaux, la Région Occitanie, en concertation avec les associations d’aide alimentaire du territoire et la chambre régionale d’agriculture, a décidé de mettre à disposition des associations des produits frais et locaux pour les familles les plus démunies. Baptisée « Bien manger pour tous », cette opération de solidarité s’adresse aux publics fragilisés accompagnés habituellement par les associations d’aide alimentaire ainsi qu’aux familles de lycéens boursiers. Ces derniers seront informés par leur établissement et pourront accéder à des informations concernant les lieux de distribution via une plateforme internet mise en place par la Région.

En Haute-Garonne, la première livraison de produits frais achetés par la Région à des producteurs locaux sera remise lundi aux associations d’aide alimentaire du département. 7000 bénéficiaires pourront ainsi bénéficier de l’équivalent de 5 kg de denrées (fruits, légumes, viandes, lait, pâtes). D’ores et déjà, deux autres distributions seront programmées en Haute-Garonne d’ici fin juin.

La Région mobilise 1,2 M€ pour cette opération qui pourra bénéficier à près de 30 000 familles, sur l’ensemble de l’Occitanie, en lien avec les associations d’aide alimentaire.