La Région Occitanie organise un grand convoi humanitaire vers l’Ukraine

Dans le cadre de sa mobilisation en faveur du peuple ukrainien et face à une situation humanitaire qui empire de jour en jour, la Région, aux côtés de 12 Départements d’Occitanie, et de plusieurs associations et entreprises, affréteront samedi 12 mars, un convoi humanitaire à destination de la Pologne.

Mobilisée pour répondre aux besoins humanitaires chaque jour plus importants, la Région Occitanie a concentré son action autour de deux priorités : l’accueil des réfugiés et le recueil de dons. C’est dans cet esprit que la Région s’associe à plusieurs collectivités, associations et entreprises pour coordonner le départ d’un convoi humanitaire en Pologne et venir en aide aux plus de 2 millions de réfugiés ukrainiens.

« J’avais assuré au début de ce conflit de mon entier soutien au peuple ukrainien et de celui de notre région. Alors que les bombardements s’intensifient, visant sans distinction soldats comme civils, la mobilisation est générale : citoyens, associations, collectivités, entreprises, tous répondent à l’appel de la solidarité. Samedi un convoi humanitaire quittera Toulouse pour Montpellier, et prendra la direction de la Pologne, afin d’acheminer les dons recueillis aux ONG qui gèrent sur place l’accueil et l’accompagnement des réfugiés ukrainiens. Afin d’impliquer les jeunes dans cette mobilisation collective, la Région a noué un partenariat avec les lycées Gallieni de Toulouse et Ernest Ferroul de Lézignan-Corbières afin que plusieurs élèves puissent prendre part à ce convoi. L’histoire s’écrit en ce moment devant nous, à nos portes. Il est primordial que la jeunesse y prenne toute sa part et soit imprégnée des valeurs de paix et de solidarité qui font l’unité de l’Europe. J’invite aujourd’hui toutes celles et ceux qui le souhaiteraient, à poursuivre leurs dons dans les 18 Maisons de Région et nos deux Hôtels de Région d’ici jeudi midi pour le premier convoi « , a déclaré Carole Delga.

Pour rappel, un numéro vert, le 0800 70 39 00, a été mis en place par la région afin de permettre aux habitants de la région Occitanie qui souhaitent héberger des Ukrainiens ou faire des dons, de se manifester. Une page internet https://www.laregion.fr/solidarite-occitanie-ukraine est également mise à disposition des habitants pour les informer des actions menées par la Région.