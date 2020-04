La Région Occitanie et la Mairie de Toulouse s’associent pour permettre la vente des produits locaux

Partager Facebook

La région et la ville de Toulouse main dans la main pour aider les commerçants et producteurs locaux.

Afin de proposer une solution de vente aux commerçants et producteurs des marchés toulousains non autorisés, Jean-Luc Moudenc, Maire de Toulouse, Président de Toulouse Métropole, et Carole Delga, Présidente de la Région Occitanie / Pyrénées – Méditérranée, ont décidé de mutualiser les actions et outils des deux collectivités pour favoriser la consommation de produits locaux et permettre aux Toulousains de retrouver leurs vendeurs habituels.

Cette collaboration se traduit par l’ouverture aux commerçants et producteurs des marchés toulousains de la plateforme digitale de vente et livraison à domicile créée par la Région : solidarite-occitanie-alimentation.fr. Elle recense aujourd’hui près de 4.000 producteurs de toute l’Occitanie.

Les commerçants/producteurs des marchés de plein vent actuellement fermés pourront ainsi vendre leurs produits en ligne à leurs clients. La livraison se fera sur le lieu du marché dont ils dépendent. En revanche, les marchés de plein vent qui se tiennent pendant la période du confinement ne sont pas concernés.

Un mail d’information sur la démarche a été adressé à tous les commerçants/producteurs, en les invitant à s’inscrire sur le site de la Région Occitanie.

La plateforme solidarité-occitanie-alimentation.fr complète l’offre de points de collecte

La Mairie de Toulouse a créé, début avril, des points de collecte sur les sites des marchés de plein vent (voir liste ci-dessous). Il s’agit de simples retraits après pré-commande. Il est par ailleurs demandé, lorsque cela est possible, que la commande et le paiement soient effectués en ligne. Chaque point de collecte est ouvert à 2 ou 3 producteurs sur une durée maximale de 2heures.

Un agent municipal est présent sur chaque point de collecte pour accompagner les commerçants/producteurs pour la mise en place du respect des mesures COVID et consignes d’hygiène.

A ce jour, l’autorisation d’occuper le domaine public a été délivrée pour les sites suivants :

De 10h – 12h pour les marchés se tenant le matin :

• Arnaud Bernard, Saint-Michel, Salin et Oustalous, le samedi

• St-Aubin et Saint-Georges, le dimanche

• Salin, le mardi

• Saint-Georges, le jeudi

• URSS et Cristal-extension, le vendredi

De 16h à 18h pour les marchés se tenant l’après-midi :

• Hers, le mercredi.