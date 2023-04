La pièce Tchaïka ce dimanche à Montauban

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn



Le dimanche 2 avril, le théâtre Olympe de Gouges accueille l’étonnante Tchaïka. Sur le plateau en clair-obscur, une comédienne et sa marionnette grandeur nature se promènent librement dans l’univers de La Mouette de Tchekhov, « Tchaïka » en russe.

Au premier plan, le visage ridé d’une vieille femme. Juste derrière, émergeant de l’obscurité, le visage lisse d’une jeune femme. Elles partagent le même corps, torse, jambes et mains. La première est une marionnette grandeur nature – incarnation d’une comédienne qui s’apprête à jouer la célèbre pièce d’Anton Tchekhov – La

Mouette. La seconde est sa manipulatrice. Ou est-ce l’inverse ? La jeune femme n’est- elle pas plutôt le produit de la mémoire de la marionnette ?…

Une envoutante immersion dans la vie – forcément – multiple d’une grande actrice et dans le jeu comme « possédé » de celle qui l’incarne. Conté sur la trame du rêve, ce sublime spectacle se déploie dans une atmosphère tchekhovienne teintée de mélancolie et de douce ironie où brillent des touches d’humour et des étincelles de joie.

Pour ce bouleversant portrait d’actrice, la comédienne et metteuse en scène chilienne Tita lacobelli et la marionnettiste belgo-russe Natacha Belova ont remporté de nombreuses récompenses internationales : Prix du meilleur spectacle et de la meilleure actrice en 2018, Prix du public pour la meilleure mise en scène, Prix Maeterlinck de la Critique (Belgique) catégories “meilleur seule en scène” et “meilleure comédienne” en 2020.

Tchaïka a tout d’un grand spectacle: c’est à la fois une leçon d’écriture, de jeu, de manipulation, et une œuvre profondément émouvante. Elle est du calibre des spectacles qui marquent une génération de spectateurs et d’artistes. A ne manquer sous aucun prétexte !

// TCHAÏKA

Dimanche 2 avril 2023 – 16h

Théâtre Olympe de Gouges

Réservations : 05 63 21 02 40

Tarifs : de 9 à 17€

Toute la programmation des salles de spectacle sur : www.spectacles.montauban.com