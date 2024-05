La perche olympique s’installe au Capitole en juin

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Toulouse Capitole Perche revient place du Capitole les 21 et 22 juin.

Pour sa troisième édition, ce rendez-vous sportif conjugue compétition olympique, show et initiation ludique pour tous. Le meeting international devient cette année une compétition qualificative pour les JO, accueillant les meilleurs perchistes français hommes et femmes, qui se tiendront dans un mois à Paris.

Le concept consiste à faire sortir une discipline olympique du stade et la rendre accessible au plus grand nombre dans la rue. Des ateliers ludiques encadrés permettront aux plus curieux de s’initier à ce sport aérien.

Infos: https://metropole.toulouse.fr/agenda/toulouse-capitole-perche