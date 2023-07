A Albi, Pause Guitare nous offre une belle programmation 

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Du 4 au 9 juillet, le Festival Pause Guitare s’installe avec une programmation exceptionnelle avec Indochine, Lomepal, Queens of the Stone Age, Shaka Ponk, BigFlo & Oli, Jain ou encore Hervé et Ibrahim Maalouf.

C’est le premier grand événement de l’été dans la Région. Le Festival Pause Guitare nous propose depuis plus de 25 ans des concerts exceptionnels sur plusieurs scènes. Des groupes reconnues aux artistes en devenir, Albi vibrera au rythme de la musique.

Place à 4 jours de Grande Scène de Pratgraussals avec 4 artistes par soir , à une jauge à 17 000 personnes, à une nouvelle scénographie, le festival OFF sur la place du Vigan et du Jardin National et bien d’autres surprises !

Cette formule du festival s’étendra du 4 au 9 juillet 2023 avec une programmation ambitieuse, et sur 10 scènes : Pratgraussals, le Grand Théâtre, l’Athanor, la Scène Acadiènne, la Scène Pollux, La Scène Talents de Quartiers, de Bars en Bars, Maison de Quartier de Lapanouse, le Café Plùm et la Fête du livre de Pampelonne.

Le festival proposera une programmation à Albi mêlant astucieusement têtes d’affiche et artistes en développement, avec Indochine, Lomepal, Shaka Ponk, Michel Polnareff, Ibrahim Maalouf, Jain, Adé, Deluxe, Hervé , BigFlo & Oli, Queens of the Stone Age, Bertrand Belin, et bien d’autres.

Depuis 1996, une pléiade d’artistes s’est succédée à Pause Guitare Sud de France : Bob Dylan, Sting, Patti Smith, Iggy Pop, Scorpions, Joe Cocker, Elton John, Georges Moustaki… et surtout, des artistes qui ont gravi beaucoup d’échelons depuis leurs premières gammes à Albi (Bénabar, Cali, Renan Luce, Deluxe, Cats On Trees…) .

L’année 2023 marquera une nouvelle fois une belle aventure pour Pause Guitare. La musique est bonne, le temps au top…alors direction Albi cette semaine !

Pause Guitare 2023

Du 4 au 9 juillet

Albi

pauseguitare.net