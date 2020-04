La Mêlée Numérique de Toulouse 2020 à la rentrée

Partager Facebook

La 20ème année de la Mêlée Numérique, Festival du numérique et de l’innovation en Occitane revient du lundi 28 septembre au vendredi 02 octobre 2020 au Quai des savoirs à Toulouse.

La Mêlée numérique, l’un des plus anciens forums autour du numérique, s’est imposé comme l’un des événements digitaux les plus significatifs en France. Chaque année, très attendu par les professionnels du digital et de l’innovation, il propose sur plusieurs jours de nombreuses conférences, tables rondes, ateliers… sur des thématiques variées liées aux usages et outils du numérique et à l’innovation.

En plus de favoriser les partages d’expériences et de connaissances, ce festival, regroupant plus de 8 000 visiteurs, est à ne surtout pas manquer si vous souhaitez rencontrer les professionnels de l’innovation, les acteurs du territoire, les startups régionales et les expert du numérique.

Pour rappel, en 2019, c’était 180 événements, 145 partenaires pour 440 intervenants. Un véritable succès à poursuivre en 2020 au Quai des savoirs de Toulouse.

Pour en savoir plus : https://meleenumerique.com/

Les thématiques par journée :

Lundi 28 septembre: Inclusion Numérique

Mardi 29 septembre : Entrepreneuriat

Mercredi 30 septembre : Open Innovation

Jeudi 1er octobre : Territoires et Transformation Numérique

Vendredi 2 octobre: Talents