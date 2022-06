La Marche des fiertés, samedi 2 juillet à Toulouse

Partager Facebook

L’édition 2022 du Village et de la Marche des Fiertés de Toulouse aura lieu le Samedi 2 juillet 2022.

Après une édition 2021 à l’automne, La Marche des Fiertés retrouve une date estivale pour son édition 2022. Samedi, Pride Toulouse organise un bel événement avec un village et en début d’après midi la grande Marche dans les rues de la ville rose.

Plus d’une quarantaine de structures y participent, venant de Toulouse, du département mais aussi de la région Occitanie. Regroupées sous des chapiteaux, ces structures sont installées par thématique afin de rencontrer, dialoguer, expliquer, sensibiliser et même convaincre celles et ceux qui souhaitent s’engager à leurs côtés pour mieux lutter contre les discriminations et favoriser l’inclusion des personnes LGBTQI+ dans la société.

AU PROGRAMME :

10h00 : ouverture du village au public

12h00 : émission de radio en direct

13h00 : prises de parole associatives

14h00 : concert en live

14h30 : lancement officiel de la Marche des fiertés de Toulouse

Rendez-vous ce samedi 2 juillet pour participer à la Marche des Fiertés 2022 !

Pour en savoir plus : https://pridetoulouse.com/