La Haute-Garonne lutte contre la désertification médicale

Le Conseil départemental va mettre en place de nouvelles mesures pour lutter contre l’inégalité d’accès aux soins en Haute-Garonne, accentuée par le contexte d’urgence sanitaire.

D’après la DRESS (Direction de la Recherche, des Etudes, de l’Evaluation et des Statistiques), la baisse régulière du nombre de médecins généralistes libéraux devrait se poursuivre jusqu’en 2025. Selon l’Agence régionale de santé (ARS), la Haute-Garonne doit faire face à une problématique d’accessibilité et de répartition déséquilibrée des médecins généralistes, qui engendre des inégalités d’accès aux soins entre les zones urbaines, péri-urbaines, rurales ou de montagne.

Chef de file de l’action sociale et des solidarités, l

e Département a décidé de se mobiliser pour garantir à chaque Haut-Garonnais et Haut-Garonnaise un égal accès aux soins sur tout le territoire en développant le recours à une médecine générale de proximité.



Ainsi, après consultation auprès de l’Ordre départemental des médecins, la collectivité prévoit de créer dans un premier temps 10 bourses d’étude pour des étudiantes et étudiants en médecine générale, en contrepartie d’un contrat d’engagement de 5 ans d’exercice sur le département de la Haute-Garonne. Ces bourses d’étude concerneraient avant tout des étudiants boursiers. Cette démarche s’accompagnera du développement des offres de stages en ambulatoire pour les internes en médecine générale et d’aides financières au recrutement de maîtres de stage dans les territoires sous dotés.

Le Département renforcera également son soutien aux projets de création et d’extension de maisons de santé pluridisciplinaires portés par les communes ou par les communautés de communes dans le cadre des contrats de territoire. De nouvelles aides seront allouées au fonctionnement sur les trois premières années ainsi que pour l’acquisition d’équipements et de matériels médicaux et paramédicaux. La collectivité apportera son concours au recrutement des médecins via la mobilisation des réseaux de professionnels de santé ou encore la création d’un site internet dédié aux médecins en recherche d’installation. Ces maisons de santé, qui favorisent le regroupement de praticiens médicaux et paramédicaux, permettent de créer et de pérenniser une offre médicale de proximité dans des territoires où elle est défaillante.

Le Département prévoit par ailleurs un soutien financier à l’investissement pour les communes qui souhaiteraient installer des cabines de téléconsultation sur leur territoire.