La Haute-Garonne lance « Les ateliers du midi » dans les collèges

Les élus départementaux, réunis en session mardi 21 juillet, ont adopté pour la prochaine rentrée scolaire 2020 un nouveau dispositif « Les ateliers du midi » afin de mettre en œuvre des animations lors de la pause-déjeuner dans les collèges.

Le Conseil départemental a récemment réalisé un état des lieux des dispositifs d’animation de la pause-déjeuner, qui a révélé une forte attente des collèges en la matière. Le besoin est d’autant plus légitime que plus 93% des élèves sont demi-pensionnaires en Haute-Garonne.

Pour répondre à cette demande, le Département a décidé de lancer un appel à projets annuel à destination des 117 collèges haut-garonnais pour encourager et soutenir les dispositifs d’animation de la pause méridienne, dès la prochaine rentrée scolaire. Les établissements qui le souhaitent seront invités à présenter un projet d’animation qui devra poursuivre les objectifs suivants :

maintenir, voire améliorer le climat scolaire, répondre à la demande d’occupation des élèves sur la pause méridienne et prévenir les incivilités ;

encourager la réalisation d’actions citoyennes, culturelles, ludiques ou sportives favorisant le vivre ensemble, la mixité et l’émulation, quels que soient le genre, l’âge et la classe des élèves ;

encourager les collèges à établir des partenariats locaux en mobilisant des intervenants extérieurs, en complément des équipes de vie scolaire.

Les animations seront librement accessibles pour les élèves et gratuites.

Pour assurer la mise en œuvre de ce dispositif, les collèges, qui perçoivent déjà des dotations de fonctionnement du Conseil départemental (entre 44€ et 65€ par élève), pourront bénéficier de moyens financiers supplémentaires en fonction de la fréquence des animations proposées. Cette aide, attribuée sous forme d’un forfait, pourra s’élever à 1 000€ pour une animation hebdomadaire et jusqu’à 8 000€ pour plusieurs animations par semaine.

Depuis quatre ans, le Conseil départemental propose des actions de co-éducation sur les temps scolaires ou périscolaires comme les parcours d’éducation artistique et culturelle ou encore le Parcours laïque et citoyen. En 2020, 271 actions portées par 171 organismes et associations seront ainsi proposées aux collégiens de la 6ème à la 3ème. Par ailleurs, afin de favoriser la mixité sociale dans les collèges, le Conseil départemental a mis en place dès la rentrée 2017, en lien avec l’AFEV, un dispositif spécifique d’animation sur la pause méridienne dans les 11 collèges scolarisant les élèves des quartiers Reynerie et Bellefontaine.