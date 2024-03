La Grainerie présente « Créatrices ! cirque en tout genre(s) »

Partager Facebook

Du 22 mars au 5 avril à la Grainerie (Balma) et au Théâtre des Mazades (Toulouse), Créatrices ! cirque en tout genre(s) fête son sixième printemps. Dix rendez-vous artistiques sont au programme.

Au retour des beaux jours – il en a encore devant lui – l’événement met en avant la création circassienne militante. Exigeant et engagé, Créatrices ! cirque en tout genre(s) porte une parole nécessaire et souligne toujours plus fort l’importance d’œuvrer à l’égalité des genres. Artistes confirmé·es ou émergent·es sont au premier plan de ce festival. Entre performance innovante et transmission renouvelée, volonté de se rassembler et de repousser les limites de nos émotions, cette nouvelle édition saura marquer le public par sa diversité autant que son intensité.

À découvrir une contorsionniste dans une étroite et étrange boîte en Plexiglass : c’est « Fora » de et avec l’artiste italo-brésilienne Alice Rende (compagnie Ar).

Plus loin, la scène de la Grainerie accueille pour la première fois une colonie de poules (des vraies), accompagnées par Fourmi, personnage singulier et clownesque. Cette création atypique se nomme « Être vivant » de la compagnie périgourdine Au fil du vent.

Au milieu des réjouissances, on passe à table ! La comédie théâtro-œnologique interactive « À table, Marcello » de la compagnie perpignanaise La Lie (collectif théâtral et vigneron) se destine à un public attablé, à qui l’on sert deux (trois) verres de vin et son accompagnement. Ainsi qu’une bonne ration d’irrévérence et de débauche, sur fond d’écoféminisme joyeux.

On poursuit avec une sortie de résidence (création en cours) qui promet : celle de « Lei-là », une expérience rituelle de cirque par l’artiste équatorienne Karla Arévalo. Entre tissu aérien, mouvements au sol et magie nouvelle, on y apprend à délaisser la raison au profit des sensations.

Puis on bascule outre-Atlantique, au départ du Théâtre des Mazades à Toulouse. « Belles places » du collectif caribéen Métis’Gwa propose une chorégraphie circassienne menée tambour battant par quatre femmes et deux roues Cyr.

Retour à la Grainerie pour se livrer sans retenue à la nouvelle création de la compagnie marseillaise Attention fragile, intitulée « Retenue ». Un cirque intime et attachant autour du Shibari : cet art japonais du bondage où l’utilisation habile de la corde devient expression artistique et sensorielle.

On termine avec Elena Zanzu venue de Barcelone, artiste-chercheure queer née en Italie. Entre Shibari, suspension capillaire, apnée ou suspensions, son projet « Ez » explore la douleur, la négociation, le consentement, le soin.

Le calendrier Créatrices !

Vendredi 22 mars 20 h à la Grainerie (Balma) : Compagnie Ar / « Fora ». Contorsion à huis (presque) clos.

Mardi 26 mars 20 h à la Grainerie (Balma) : Cie Au fil du vent / « Être vivant ». Paroles d’oiseaux de la terre.

Mercredi 27 mars 17 h à la Grainerie (Balma) : Cie Au fil du vent / rencontre « D’un vivant à l’autre ». Rencontre avec Johanna Gaillard et deux spécialistes de la relation humain-animal.

Mercredi 27 mars de 19 h 30 à 21 h 30 à la Grainerie (Balma) : La Lie (collectif théâtral et vigneron) / « À table, Marcello » (apéro-spectacle). Comédie théâtro-œnologique interactive.

Jeudi 28 mars de 19 h 30 à 22 h à la Grainerie (Balma) : La Lie (collectif théâtral et vigneron) / « À table, Marcello » (dîner-spectacle). Comédie théâtro-œnologique interactive.

Vendredi 29 mars 16 h à la Grainerie (Balma) : Karla Arévalo / « Lei-là » (sortie de résidence). Une expérience rituelle de cirque.

Mercredi 3 avril 19 h 30 au Théâtre des Mazades (Toulouse) : Métis’Gwa / « Belles places ». Création caribéenne entre danse et cirque.

Jeudi 4 avril 20 h à la Grainerie (Balma) : Attention fragile / « Retenue ». Cirque intime et attachant.

Vendredi 5 avril 19 h à la Grainerie (Balma) : Attention fragile / « Retenue ». Cirque intime et attachant.

Vendredi 5 avril 21 h à la Grainerie (Balma) : Elena Zanzu / « Ez ». Performer et consentir.

Infos : la-grainerie.net

Crédit photo (CP)