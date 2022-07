Un été musical au Cinéma ABC de Toulouse

Partager Facebook

Durant l’été, le Cinéma ABC de Toulouse présentera une sélection de films musicaux allant de Good Moring England à Leto en passant par La la Land.

Musique et cinéma. L’un et l’autre sont indissociable depuis les premières projections. Très vite, le 7e art a su mettre en image la musique, et la musique mettre en valeur l’image. Parmi les grands compositeurs du XXE siècle, on retiendra Ennio Morricone dont un film documentaire, Ennio de Giuseppe Tornatore, sort le 6 juillet. Pour le cinéma ABC de Toulouse c’est l’occasion parfaite pour partager cet été ses films musicaux coups de Coeur. On retrouvera Cry Baby, Good Moring England, Leto, La la Land, Cinema Paradiso, The Party, West Side Story, ou encore Peau d’Ane.

Plus d’infos : www.abc-toulouse.fr

Programmation :

ENNIO de Giuseppe Tornatore

Sortie nationale le mercredi 6 juillet

CRY BABY de John Waters

Dimanche 10 juillet à 14h

Vendredi 12 août à 21h

IL ÉTAIT UNE FOIS DANS L’OUEST de Sergio Leone

Vendredi 15 juillet à 20h15

Dimanche 21 août à 14h

LA LA LAND de Damien Chazelle

Dimanche 17 juillet à 14h

Vendredi 19 août à 20h30

GOOD MORNING ENGLAND de Richard Curtis

Vendredi 22 juillet à 20h45

Dimanche 31 juillet à 14h

CINEMA PARADISO de Giuseppe Tornatore

Dimanche 24 juillet à 14h (VF)

Vendredi 26 août à 21h (Vost)

LETO de Kirill Serebrennikov

Vendredi 5 août à 21h

Dimanche 14 août à 14h

THE PARTY de Blake Edwards

Vendredi 29 juillet à 21h

Dimanche 7 août à 14h

WEST SIDE STORY de Steven Spielberg

Samedi 6 août à 20h30

Dimanche 28 août à 14h

PEAU D’ÂNE de Jacques Demy

Séances familiales tout l’été. Conseillé dès 8 ans.