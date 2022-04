La Femme investit le Bikini !

Partager Facebook

Ce mardi 5 avril, le groupe LA FEMME retrouve le Bikini pour un concert à guichets fermés.

Groupe pionnier et novateur de la french pop depuis 2010, référence incontournable célébrée ici comme ailleurs, La Femme revient opportunément Foutre le bordel pour paraphraser l’un des quinze titres de Paradigmes, un troisième album qui va enfin réchauffer l’hiver 2021. Après les succès de Psycho Tropical Berlin (2013) – couronné d’une Victoire de la musique – et de Mystère (2016), tous deux disques d’or acclamés par la critique, La Femme poursuit son chemin vers l’indépendance avec le distributeur indépendant IDOL et établit les nouveaux Paradigmes sur un disque d’une variété inouïe, d’une ambition folle et d’une richesse étourdissante.

Ce troisième album événementiel de La Femme, Paradigmes, est extrait d’un recueil d’une centaine de chansons que le groupe a composées depuis une décennie. Dans cette quinzaine de titres savamment choisis, certains morceaux font déjà office de classiques immédiats, comme Le sang de mon prochain, ballade intemporelle et suite idéale à l’antienne Le vide est ton nouveau prénom sur le précédent LP. “Notre but premier est de sortir tout qu’on écrit et compose”, répètent en chœur Sacha Got et Marlon Magnée, le binôme historique de La Femme, imaginant un temps une succession de maxis thématiques et conceptuels (Western, Hawaïenne, Nymphes et succubes…), avant de préférer tout mélanger sur un troisième et passionnant chapitre discographique, où l’abondance ne nuit jamais. Avec Paradigmes, La Femme agrège l’adrénaline de Psycho Tropical Berlin à la folie douce de Mystère, catapultant tous ses fantasmes esthétiques et ses obsessions musicales dans un bain bouillonnant.

En tout cas pour voir le groupe La Femme sur scène à Toulouse, c’est ce mardi 5 mars. Plus d’infos : www.lebikini.com