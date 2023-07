La course d’obstacle la plus colorée de retour à Toulouse

L’hippodrome de la Cépière accueille ce samedi 8 juillet la course d’obstacle , Color Obstacle Rush Toulouse 2023, la plus déjantée et colorée.

Journée sportive, joyeuse et colorée à Toulouse ce 8 juillet. Le Color Obstacle Rush est un événement unique combinant le plaisir d’une course poudrées de couleurs, le frisson d’un parcours d’obstacles et l’ambiance d’un festival de musique. Sur un parcours de 5 km avec 20 obstacles, 6 stations de Couleurs et 20 zones de musique, l’ambiance sera festive et sportive. Ici, les records ne comptent pas, mais le fun entre ami-e-s ou en famille est la clé !

Après avoir reçu un t-shirt de l’événement et un sachet de couleur, les coureurs pourront profiter d’un pré-entrainement amusant puis direction la course. Après les 5 km, direction l’alter party avec de la musique et des animations.

Color Obstacle Rush Toulouse

8 juillet dès 11h

Hippodrome de Toulouse – La cépière