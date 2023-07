22e édition du festival Faites de l’image à Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Les Vidéophages proposent une 22e édition du festival Faites de l’image les 7 et 8 juillet à Toulouse.

Avec le retour du soleil, un événement est de retour pour notre plus grand bonheur. Le Festival Faites de l’Image s’installe pour deux jours les 7 et 8 juillet à la croisée des quartiers Minimes et Négreneys. Le jardin des Anges, la dalle d’Arcachon, le boulodrome Claudette Dumont, des cours, des terrasses, des impasses, des passerelles … chaque espace est investi pour vous inviter à une promenade dans les arts visuels !

Pendant deux longues soirées, les Minimes sont investis par plus de 40 propositions artistiques. Au programme : expositions, installations, ateliers tout public, ciné-spectacles, performances audiovisuelles, concerts, projections sur plusieurs écrans de toute taille, le tout en plein air.

Pour les projections, le public pourra découvrir 4 programmations de courts-métrages, deux par soirs sur la Dalle Arcachon. Des installations audiovisuelles offrent, à leur tour, un parcours à travers les rues pour y découvrir des expositions et des concerts au Jardin des Anges ou rue Béranger.

Pour en savoir plus : https://www.lesvideophages.org/faites-de-l-image/2023/index.html