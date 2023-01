Super Panela à Toulouse pour le Festival Cuba Hoy !

Partager Facebook

Le groupe Super Panela ouvre le bal du Festival Cuba Hoy au Metronum Toulouse.

Comment faire cohabiter les rythmiques afro-colombiennes de Super Panela avec les sons électroniques du trompettiste et producteur toulousain Tanidual ? la réponse dans un set unique en son genre ce samedi 21 janvier au Metronum de Toulouse.

Sept ans déjà que le groupe toulousain Super Panela s’applique à faire danser les foules sur sa musique, à la fois empreinte de tradition et de modernité. Compositions originales et reprises revisitées se côtoient à merveille et donnent au groupe toute sa singularité. Loin de se cantonner à la cumbia, style emblématique de la Colombie, le groupe a à cœur d’en explorer toute la richesse musicale et n’hésite pas à se frotter aux autres rythmes traditionnels afro-colombiens et à s’inspirer des expérimentations musicales de la scène actuelle colombienne. Après 3 EP sortis en 2015, 2016 et 2020, Super Panela travaille à l’écriture d’un premier album. Dont la sortie est prévue à l’horizon 2023.

Une belle édition 2023 pour Cuba Hoy

Une nouvelle aventure, humaine, artistique et collective s’annonce… Le festival entre dans sa 26ème année ! Basée sur l’échange et la diversité, « CUBA HOY !… Terres de Rencontres » explore de multiples contrées artistiques entre spectacles, concerts, bals populaires… Une programmation mosaïque pour laquelle chaque artiste et création impulse un souffle qui accroît la vitalité, l’envie et la curiosité.

Pour ce voyage commun, le festival fait des escales dans différents ports d’accueil. Les curieux, les passionnés, les amis, les inconnus, les étrangers, les normés, les hors normes sont les bienvenus : Métronum, Théâtre des Mazades, Espace Job, Mjc des Amidonniers et du Pont des Demoiselles, Pavillon République, Salle Nougaro, Cinéma Utopia Borderouge, Espace Culturel & Artistique Terres de Rencontres…Tous ont rendez-vous les 21, 29 janvier puis les 2, 3, 4 et 5 février 2023.

Toutes les informations sur le site