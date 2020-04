Un nouveau projet pour la Grainerie

Partager Facebook

La Grainerie lance un nouveau projet européen de coopération transfrontalière !

Travesía a pour objectif de favoriser l’emploi des artistes de cirque sur l’espace transfrontalier en transformant les méthodes d’accompagnement et en capitalisant l’expérience acquise grâce aux précédents projets dits « Pyrénées de cirque » pour élaborer de nouvelles perspectives d’action.

Ce projet réunit 8 structures de formation, création et diffusion de spectacles en 2020-2022 pour expérimenter de nouvelles pratiques d’accompagnement autour du dialogue interprofessionnel, de la recherche artistique, l’articulation entre création et diffusion, les solidarités entre artistes émergents et reconnus.

Plusieurs appels à candidatures sont en préparation et seront publiés sur les réseaux dans les semaines à venir, tenez-vous prêts !

> Appel à projets de création pour des artistes et compagnies du territoire,

> Appel à candidatures pour des laboratoires de projets cirque et arts de la rue à Ax-les-Thermes et Bilbao,

> Appels à candidatures pour des compagnonnages à Toulouse, Ax, au Pays Basque et en Catalogne,

> Appel à candidatures pour des programmateurs de spectacles, pour la diffusion des projets accompagnés sur le territoire.

Travesía est un projet de coopération co-financé à hauteur de 65% par le Fonds Européen de Développement Régional (FEDER) de l’Union européenne au travers du POCTEFA.

Le projet est co-financé par la Région Occitanie, la Direction régionale des affaires culturelles Occitanie, le Fonds national d’aménagement du territoire.