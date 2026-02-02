Paleface + Stick To Your Guns + Static Dress : Déferlante Hardcore au Bikini !

Avis aux amateurs de moshpits et de riffs acérés : le lundi 2 février 2026, le Bikini se transforme en épicentre du Hardcore mondial. Pour cette soirée qui s’annonce déjà mythique, trois poids lourds de la scène actuelle viennent faire trembler les murs de la salle de Ramonville.

Le retour explosif de Paleface

Un an seulement après une première visite mémorable, les Suisses de Paleface passent à la vitesse supérieure. Confirmant leur statut d’étoile montante (et déjà incontournable) du Hardcore / Beatdown, ils reviennent avec une seule mission : défoncer la scène du Bikini. Si vous avez manqué leur ascension fulgurante, c’est le moment de rattraper le temps perdu.

Un plateau XXL : Stick To Your Guns & Static Dress

Pour épauler Paleface, l’affiche ne fait pas dans la dentelle avec la présence de Stick To Your Guns. Réputés pour leur énergie scénique et leurs hymnes hardcore mélodiques, les Californiens sont de véritables machines de guerre en live.

La soirée sera complétée par l’univers singulier de Static Dress, apportant une touche post-hardcore moderne et visuelle qui finit de rendre ce plateau indispensable pour tout fan de metal et de hardcore qui se respecte.

Informations Pratiques

Date : Lundi 2 février 2026

Lieu : Le Bikini (Rue Théodore Monod, Ramonville Saint-Agne)

Ouverture des portes : 19h00

Style : Metal / Hardcore

Billetterie et Tarifs

Ne tardez pas à prendre vos places pour éviter le « Sold Out » !