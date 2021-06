La Cité de l’espace organise le 12ème Congrès Scientifique des Enfants

Partager Facebook

Le 3 juin prochain, la Cité de l’espace Toulouse donne rendez-vous aux jeunes chercheurs sur son site Internet afin de participer à leur premier congrès scientifique online, présenter leurs résultats et les confronter à ceux de leurs homologues congressistes.

Organisé par la Cité de l’espace, en partenariat avec le rectorat de Toulouse, l’Université Fédérale de Toulouse et avec le soutien de MGEN, le 12ème CONGRÈS SCIENTIFIQUE DES ENFANTS se déroulera le jeudi 3 juin 2021. Créé en 2009 pour faire découvrir aux élèves les différents aspects du métier de chercheur, promouvoir la culture scientifique et susciter d’éventuelles vocations, cet événement a permis à plus de 4000 élèves, entre 9 et 11 ans, de travailler sur un projet scolaire autour d’une thématique scientifique liée à l’espace et à l’astronomie.

Cette année, en raison du contexte sanitaire, le Congrès Scientifique des Enfants se déroule en ligne sur le site Internet de la Cité de l’espace afin de permettre à tous les apprentis chercheurs de pouvoir participer.

Ainsi, dès 9h, les classes sont invitées à se rendre sur sa page Internet dédiée pour participer à l’événement. Toutefois, pour compléter l’expérience, chaque classe sera accueillie ultérieurement pour venir découvrir la Cité de l’espace et ses nombreuses expositions temporaires et permanentes.

Au programme :

Ouverture / Conférence

Conférence par le parrain de l’édition 2021, l’ingénieur Romain Charles qui, entre juin 2010 et novembre 2011, a participé au programme expérimental russe Mars 500 qui visait à simuler sur Terre le voyage aller / retour d’un équipage vers la planète Mars.

La conférence sera suivie par une séance de questions / réponses avec les élèves.

Session de présentation des productions

Après plusieurs mois d’investigation en classe, les élèves découvrent les réalisations des autres. Ils présentent également la charte de vie commune martienne qu’ils ont rédigée en classe. Ils appréhendent ainsi une facette moins connue du métier de chercheur, celle de la présentation des résultats à ses pairs. Les jeunes congressistes seront invités à interagir et donner leur avis sur les réalisations présentées.

Coffee Break

C’est l’heure de la pause ! La Cité de l’espace met à disposition des élèves une multitude d’activités et de jeux à faire en classe pour s’amuser autour de l’espace et de la planète Mars.

Remise des prix

En fin de journée, chaque classe recevra un prix pour féliciter les élèves pour leur implication et leurs travaux de recherche autour de Mars.