La bière en fête ce week-end à Toulouse

Du 13 au 15 avril, les amateurs de Bières ont rendez-vous dans plus de 10 bars toulousains et au Manoir du Prince pour la saison 2 de l’Occi Beer Fest.

La bière artisanale est devenue un vrai produit de dégustation et présente une palette de saveurs que le festival OCCI BEER FEST vous propose d’explorer. Pour l’occasion, une trentaine de brasseurs de Garonne et d’ailleurs, sont réunis afin de vous faire goûter à leur breuvage houblonné. Ces artisans des temps modernes, tous sélectionnés pour leur travail de qualité, renouent avec un savoir-faire et une exploration des saveurs qui font entrer la bière artisanale comme un vrai produit à déguster.

Si le grand rendez-vous a lieu ce samedi 15 avril au Manoir du Prince de 16h à 1h du matin, ce sera pas le seul moment incroyable pour vos papilles. Dès ce jeudi soir, plus d’une dizaines de bar jouent le jeu avec de la bière et des lives : Bear’s house Toulouse, Levrette Café, Beer Social Club, Mécanique des Fluides, Rooster & Beer, Biérographe, Hopscotch, Vand Compans etc…

Plus d’infos : https://www.facebook.com/Occibeerfest/

