« Harry Potter Revelio » : Le Musée Saint-Raymond Lève le Voile sur les Mythes Inspirant la Saga !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Toulouse, attention, sortilège de « Revelio » activé ! Le Musée Saint-Raymond, musée d’Archéologie de Toulouse, vous invite à une visite guidée exceptionnelle ce mercredi 27 août 2025 à 10h30. Passionnés de Harry Potter, petits et grands, venez découvrir les mythes qui se cachent derrière les aventures du célèbre sorcier !

Le sortilège de Revelio permet de découvrir les choses cachées, et c’est exactement ce que propose cette visite. Plongez au cœur des collections archéologiques du musée et faites le lien entre les statues et les grands récits qui ont inspiré J.K. Rowling.

Quelles significations peuvent avoir les prénoms de personnages emblématiques comme Argus ou Minerva ? De quels serpents mythiques sont inspirés les dragons et le basilic ? Comment le thème de l’au-delà fait-il écho aux grands récits mythologiques ?

Cette visite vous apportera toutes les réponses, levant le voile sur de nombreux épisodes de la saga Harry Potter. Que vous soyez un « potterhead » aguerri ou un curieux de tous âges, cette activité est faite pour vous. L’occasion idéale de redécouvrir le musée sous un angle ludique et magique !

Infos Pratiques :

Activité : Visite guidée « Harry Potter Revelio »

Date : Mercredi 27 août 2025 à 10h30

Lieu : Musée Saint-Raymond, musée d’Archéologie de Toulouse

Public : Tous les potterheads sont les bienvenus. Pour les visiteurs de moins de 18 ans, la présence d’au moins un adulte accompagnateur, muni d’un billet pour l’activité, est obligatoire.

Tarifs : 9€ / 5€ / 3€

Réservations : Musée Saint-Raymond

Venez percer les mystères de Poudlard au Musée Saint-Raymond !