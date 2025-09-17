Hexagone MMA revient à Toulouse pour une soirée explosive !

Partager Facebook

Avis aux amateurs d’arts martiaux mixtes ! Hexagone MMA, la ligue française numéro 1 de la discipline, s’installe au Zénith Toulouse Métropole le vendredi 26 septembre 2025 pour une soirée de combats mémorables. Préparez-vous à un grand spectacle de plus de quatre heures, qui promet de faire vibrer le public toulousain.

Le programme de ce gala s’annonce particulièrement intense. Au total, dix combats professionnels se succéderont dans la cage. Le point d’orgue de la soirée sera sans aucun doute le championnat du monde Hexagone MMA, un moment très attendu où les meilleurs athlètes s’affronteront pour le titre. Le show XXL, qui a déjà conquis la France entière, sera à la hauteur de l’événement.

Pour vivre l’action au plus près, des places « ring side » sont disponibles, offrant une vue imprenable sur chaque coup porté. Diffusé dans plus de 150 pays, cet événement est le rendez-vous MMA à ne pas manquer !

Informations pratiques

Lieu : Zénith Toulouse Métropole, 11 Avenue Raymond Badiou, Toulouse

Date : Vendredi 26 septembre 2025

Heure : Début des combats à 19h00 (carte principale à 20h30)

Tarifs : De 29€ à 199€, selon la catégorie de place.

Réservations : Box Office

Préparez-vous à une soirée de sensations fortes !