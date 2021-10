Justin SANGARE reste au TO XIII

L’enfant du club, originaire des quartiers Toulousains de Bagatelle, Justin SANGARE, renouvelle son contrat avec le Toulouse Olympique pour la saison prochaine.

Découvrant le rugby à XIII très jeune, Justin fait toute ses classes au club, il passe ensuite par le Centre de Formation Olympien avant d’être sollicité par Sylvain HOULES en 2016 pour jouer en League One avec le TO. Il est alors âgé de 17 ans.

Au fil des années le « pitchoun » grappillera du temps de jeu pour s’imposer petit à petit dans l’effectif professionnel. En 2021, il signe sa meilleure saison, que ce soit en terme de matchs disputés que d’essais inscrits (14 rencontres jouées pour 10 réalisations), il a donc était un des nombreux artisans de cette montée historique.

Dotés de qualités physiques au-dessus de la moyenne, le pilier international Français compte plus de quarante matchs disputés en Championship alors qu’il n’a que 23 ans. Après avoir grandi au TO et malgré l’intérêt de plusieurs grands clubs de Super League, Justin va entrer dans l’histoire du club Bleu & Blanc en disputant la première saison en Super League du club.