Le Toulouse FC enregistre l’arrivée de l’international Jamaïcain Junior Flemmings

Formé au sein du Tivoli Garden FC en Jamaïque, d’où il est originaire, Junior Flemmings (25 ans) découvre le championnat américain sous les couleurs de New York Red Bull.

Passé ensuite par Tampa Bay Rowdies, Phoenix Rising FC et Birmingham Legion FC, l’attaquant international jamaïcain (21 sélections, 2 buts), a inscrit 60 buts et délivré 27 passes décisives en l’espace de 149 rencontres.



Junior Flemmings rejoint le Toulouse FC pour se préparer à lutter pour la montée dans l’élite !Une pièce de plus pour l’effectif toulousain.