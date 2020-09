Journée du Patrimoine : Le Maire de Toulouse ouvre son bureau

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Pour le compte des journées Européennes du Patrimoine, le Maire de Toulouse, Jean-Luc Moudenc, ouvre son bureau aux visiteurs.

Des dizaines de lieux ouvrent leurs portes à Toulouse, « Ville d’art et d’histoire », les 19 et 20 septembre pour les Journées Européennes du Patrimoine. Samedi 19 septembre, les bureaux du Maire et de son cabinet, lieu symbolique d’expression de la citoyenneté et de son exercice, seront ouverts au public de 14h à 17h.

Puis, de 19h à minuit, la 3e nuit du Patrimoine fera déambuler les visiteurs « Entre cours et jardins ». Dans le quartier Saint-Etienne, de lieux insolites en jardins secrets, le patrimoine se révèle en nocturne. Grâce aux artistes qui l’animent, ils acquièrent le temps d’une nuit une résonance particulière…