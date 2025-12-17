Back to the 80’s : Soirée culte au Bikini pour une nuit pop et new wave

Avis aux nostalgiques et amateurs de synthés : le Bikini, près de Toulouse, organise sa mythique Soirée Années 80 le samedi 20 décembre 2025 à partir de 23h00. Une nuit entière pour revivre l’énergie et l’exubérance de la décennie.

En partenariat avec RFM, cette soirée promet un mix incontournable de pépites pop, rock et new wave. Le public pourra se déhancher sur les morceaux emblématiques qui ont marqué cette période, des hymnes de la new wave aux incontournables du rock alternatif.

La programmation musicale inclut une sélection pointue : SIMPLE MINDS, SOFT CELL, EURYTHMICS, TALK TALK, STRANGLERS, NEW ORDER, SIOUXSIE & THE BANSHEES, FRANKIE GOES TO HOLLYWOOD, DEPECHE MODE, DAF, JOY DIVISION, RAMONES, BOWIE, IGGY POP, BUGGLES, LA MANO NEGRA, BERURIER NOIR, MADNESS, TAXI GIRL, THE CLASH, THE SMITHS, CRAMPS, NEGRESSES VERTES, THE SPECIALS, ART OF NOISE, ANNE CLARK, LLOYD COLE, THE CURE, POGUES, YAZOO, B 52’s, OMD…

Préparez vos plus belles tenues et plongez dans l’ambiance des années quatre-vingt pour une soirée de danse effrénée et de souvenirs musicaux.

Informations Pratiques – Soirée Années 80 au Bikini