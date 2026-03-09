Danse avec les Stars : La Tournée des Pros débarque à Muret pour un show XXL !

Partager Facebook

Twitter

Avis aux passionnés de paillettes, de chachacha et de performances époustouflantes ! Pour la toute première fois, les danseurs professionnels de l’émission culte Danse avec les Stars quittent le plateau de télévision pour partir à la rencontre de leur public. Le mercredi 25 novembre 2026 à 20h00, la Salle Horizon Pyrénées de Muret, aux portes de Toulouse, vibrera au rythme de cette tournée événement.

Un spectacle inédit signé Chris Marques

Oubliez la pression des notes et le stress des éliminations. Pour cette tournée intitulée « La Tournée des Pros », le mot d’ordre est le plaisir pur. Le spectacle a été entièrement conçu pour la scène par le juge emblématique Chris Marques, avec des chorégraphies signées Jaclyn Spencer.

Ce show « hors-série » a été pensé pour offrir une expérience immersive et généreuse. Sur scène, l’élite de la danse de salon française déploiera toute sa technique et sa créativité à travers :

Des performances solos époustouflantes de précision.

Des tableaux de groupe spectaculaires et dynamiques.

Des interactions directes avec le public pour briser le quatrième mur.

Toute la magie de DALS en famille ou entre amis

Que vous soyez un fidèle de la première heure ou simplement amateur de grand spectacle, cette soirée est l’occasion idéale de voir vos danseurs préférés de plus près. Sans la compétition, les artistes s’expriment avec une liberté totale, rendant hommage à la danse dans toute sa diversité, du contemporain aux danses latines les plus rythmées.

C’est l’événement parfait à partager en famille, en couple ou entre amis pour s’évader le temps d’une soirée sous les projecteurs.

Pourquoi réserver vos places pour Muret ?

Le passage de la tournée à la Salle Horizon Pyrénées est une opportunité rare de profiter d’une infrastructure moderne offrant une excellente visibilité sur la scène. Située à seulement quelques minutes de Toulouse, cette salle accueillera le dispositif technique « XXL » nécessaire à ce show d’envergure.

Informations Pratiques