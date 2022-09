Jeudi, le Marché des Carmes fait sa nocturne de rentrée !

Partager Facebook

Le Marché des Carmes, en plein de coeur de Toulouse, organise sa nocturne de rentrée le jeudi 8 septembre de 18h30 à 22h30.

Jeudi 8 septembre, entre 18h30 et 22h30, les 40 commerçants du Marché des Carmes célèbreront la rentrée avec les Toulousains pour passer une soirée sous le signe de la convivialité et du partage. Après le succès du dernier évènement qui a eu lieu le 21 avril dernier, la Nocturne revient pour une 7e édition !

Restaurateurs, bouchers, charcutiers, poissonniers, primeurs, boulangers, pâtissiers, traiteurs, cavistes, fromagers, accueilleront le public pour une dégustation de produits locaux.

Des grillades du marché seront également proposées à l’extérieur et une fanfare et un DJ seront présents pour animer la soirée ! Pour consommer plus responsable, verres et carafes écoresponsables logotés aux couleurs du Marché seront distribués par les commerçants.

La 7e édition de la Nocturne du Marché des Carmes, un rendez-vous de rentrée à ne pas louper !

Nocturne des Carmes

Jeudi 8 septembre à partir de 18h30 jusqu’à 22h30.

Place des Carmes – Métro Carmes (ligne B)

Instagram : marchedescarmes31

Facebook : marché des carmes

Évènement gratuit et ouvert à tous