Jeu de Piste Nocturne : Percez les Secrets de la « Chapelle Sixtine de Toulouse » !

Toulouse, préparez vos lampes de poche et votre sens de l’observation ! Les jeudis 28 août et 11 septembre 2025 à 20h30, la Chapelle des Carmélites vous ouvre ses portes pour une visite guidée pas comme les autres : un jeu de piste nocturne qui vous fera découvrir ce joyau baroque sous un jour inédit !

Surnommée la « Chapelle Sixtine de Toulouse » pour la richesse de ses peintures, cet édifice majestueux est à découvrir en dehors des heures d’ouverture habituelles, dans une approche sensorielle et originale. La visite se fait dans l’obscurité quasi totale, éclairée uniquement par la lueur de vos lampes torches.

Ce jeu de piste vous mettra au défi de percer les mystères de la chapelle, en vous concentrant sur des détails artistiques souvent insoupçonnés. C’est une perspective unique pour admirer l’architecture, les fresques et l’histoire du lieu, un voyage hors du temps où chaque faisceau de lumière révèlera un secret.

Informations pratiques :

Événement : Jeu de Piste Nocturne à la Chapelle des Carmélites

Dates : Jeudi 28 août et Jeudi 11 septembre 2025

Heure : 20h30

Lieu : Chapelle des Carmélites, Toulouse

Concept : Visite guidée à la lueur de lampes torches (non fournies, il est conseillé d’apporter la sienne)

Tarif : 12€ (tarif unique)

Réservations : Uniquement sur réservation. Monuments de Toulouse

Ne manquez pas cette occasion de découvrir la Chapelle des Carmélites comme vous ne l’avez jamais vue !