Le Triathlon de Toulouse Fête sa 15e Édition : Prêts pour l’Aventure ce 13 et 14 Septembre !

Toulouse, lacez vos baskets, gonflez vos pneus et préparez-vous à nager ! Le Triathlon de Toulouse est de retour pour sa 15e édition, les samedi 13 et dimanche 14 septembre 2025, à la Base de Loisirs de la Ramée. Un week-end entier d’épreuves sportives vous attend, pour tous les niveaux et tous les âges !

Le Triathlon de Toulouse est un événement phare de la rentrée sportive, réputé pour son ambiance conviviale et son accessibilité. Avec sept épreuves réparties sur deux jours, le festival du triple effort offre une expérience inégalée, que vous soyez un compétiteur aguerri ou un simple curieux.

Des Épreuves pour Tous les Goûts :

Pour les expérimentés : Retrouvez les épreuves phares du #TDT, le triathlon M en individuel ou en relais, et le triathlon S en individuel ou en relais.

Pour une première expérience : Les épreuves XS (homme et femme) sont parfaites pour ceux qui souhaitent une course courte, intense et idéale pour découvrir la discipline.

Pour les duos : Les swimrun XS et S vous permettront de partager l'effort en alternant natation et course à pied.

Et pour les Plus Petits : L’Animathlon !

Le Triathlon de Toulouse, c’est aussi un événement familial ! Pour initier les plus jeunes au sport de manière ludique, un Animathlon est proposé aux enfants de 2 à 5 ans. Ils pourront parcourir 200 mètres à vélo, suivis d’une courte course à pied. Une façon amusante de les faire bouger et de leur donner le goût de l’effort.

L’aventure Triathlon est accessible, conviviale et exceptionnelle ! Les inscriptions sont ouvertes, alors n’attendez plus pour faire partie de cette belle fête du sport.

Informations pratiques :

Événement : Triathlon de Toulouse (15e édition)

Dates : Samedi 13 et dimanche 14 septembre 2025

Heure : À partir de 9h00

Lieu : Base de Loisirs de la Ramée, Toulouse

Tarifs : De 8€ à 60€ en fonction de l’épreuve choisie

Programme détaillé et inscriptions : Retrouvez toutes les informations sur le site internet du Triathlon.