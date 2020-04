JD Sports recrute à Toulouse

Partager Facebook

En partenariat avec le CNPC Sport, l’enseigne JD Sports recrute des alternants pour ses magasins de Toulouse mais aussi dans le Grand Sud.

Malgré la situation actuelle, l’enseigne britannique, présente sur l’hexagone depuis 2010, continue sa stratégie de développement et recrute pour ses magasins de Marseille, Lyon, Grenoble, Nice, Cagnes sur Mer, Montpellier, Toulon, Avignon, Bordeaux, Toulouse et Dijon. Pour faire face à sa forte croissance sur le marché français, l’entreprise a confié au CNPC SPORT le soin de recruter et de former les futurs talents qui intégreront ses points de vente pour faire carrière au sein de l’enseigne.

JD SPORTS a fait le choix de l’alternance pour former ses futurs vendeurs et responsables de magasin avec un partenariat avec le CNPC Sport.

Les étudiants sélectionnés intègreront le programme de formation en alternance : Gestionnaire Commercial spécialité Sports (Bac+2). La formation aura lieu sur le Campus CNPC SPORT de MIRAMAS, en région PACA. Afin de leur garantir les meilleures conditions d’apprentissage, l’hébergement et les transports seront pris en charge pendant les périodes de formation.

Pour s’inscrire au recrutement en alternance, rendez-vous sur la page dédiée :