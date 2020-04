Dr. Jonquille & Mr. Ail lance son application de jardinage

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Les toulousains de Dr Jonquille & Mr Ail lancent une application de jardinage gratuite et ouverte à tous.

Après plus d’un an d’activité via son site en ligne www.djma.fr, et plus de 2000 commandes, Dr. Jonquille & Mr. Ail lance son application mobile pour jardiner. La particularité? Une application totalement gratuite pour apprendre les rudiments du jardinage. Découvrez en toute simplicité comment semer, planter, entretenir ou récolter vos plantes. Des tutoriels illustrés vous apprendront en quelques clics comment faire de votre balcon, rebord de fenêtre ou jardin, un vrai petit paradis.

L’application Dr. Jonquille & Mr. Ail est entièrement dédiée à l’apprentissage du jardinage. Avec plus de 60 espèces présentes, elle comblera tous les amateurs de jardin ou potager. L’application accompagne le jardinier à chaque étape du développement de ses cultures. Du choix des plantes, jusqu’à la récolte, en passant par les méthodes de semis et d’entretien. Elle guidera chaque utilisateur pour devenir un jardinier aguerri ! Fini les galères pour trouver des tutoriels ou des conseils sur une multitude de sites. Tout est compilé dans une application : celle de Dr. Jonquille & Mr. Ail.

Pour télécharger l’application :

Sur Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.djma.app

Sur Iphone – IOS : https://app.djma.fr/

A propos de Dr Jonquille & Mr Ail

« Remettre le jardinage au cœur de la vie des gens ». Telle est l’ambition affichée par Dr. Jonquille & Mr. Ail, jeune entreprise basée sur Toulouse, et créée par 4 amis d’enfance : Daniel, Théo, Hugo et Gaël. Le site marchand propose depuis mars dernier un large choix de semences potagères, aromatiques et florales toutes reproductibles et certifiées BIO. Sur chaque page présentant un type de graine, on retrouve les conseils avisés de Dr. Jonquille (pour semer) et ceux de Mr. Ail (pour entretenir).