Jazz en Comminges fait escale à Luchon pour lancer sa 23ème édition !

Le printemps s’annonce rythmé en Haute-Garonne ! En attendant le grand rendez-vous de mai à Saint-Gaudens, la 23ème édition de Jazz en Comminges s’échappe de ses murs habituels. Pour la 4ème année consécutive, l’association CLAP fait vivre le jazz au plus près des habitants avec ses concerts « Hors Murs ».
Le coup d’envoi de cette saison 2026 sera donné le vendredi 10 avril à 20h30, dans le cadre somptueux du Théâtre du Casino de Bagnères-de-Luchon.
Une soirée, deux ambiances
Le festival a concocté une affiche équilibrée pour ravir tous les amateurs de notes bleues :
-
Première partie – Melancholia : Plongez dans une « musique iconographique » envoûtante, parfaite pour débuter la soirée sous le signe de l’émotion.
-
Deuxième partie – Big Fat Swing : Place à l’énergie ! Ce groupe clôturera la soirée avec un swing généreux et irrésistible qui devrait faire vibrer les dorures du théâtre.
Billetterie : ne tardez pas !
Ouverte depuis le 1er février, la billetterie est prise d’assaut. Le nombre de places étant limité dans ce lieu d’exception, il est fortement conseillé de réserver :
-
En ligne : Via la plateforme Festik.
-
En direct : Dans les Offices de Tourisme Cœur et Coteaux du Comminges (Saint-Gaudens, Aurignac, Montréjeau, etc.).
Infos Pratiques
Quoi ? Concert Hors Murs – Jazz en Comminges
Quand ? Vendredi 10 avril 2026 à 20h30
Où ? Théâtre du Casino, Bagnères-de-Luchon
Tarifs : 15 € (Achat sur place possible selon disponibilité)
Gratuité : Moins de 12 ans