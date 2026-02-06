Espace Job : Décollage immédiat depuis une salle de bain avec « Vademecum » !

Partager Facebook

Twitter

Et si votre baignoire devenait un vaisseau spatial ? Le jeudi 12 février 2026, l’Espace Job vous invite à découvrir « Vademecum », une épopée burlesque et poétique qui prouve que l’aventure n’attend pas forcément le bout du monde, mais parfois juste le bout du couloir.

Une aventure « cosmico-comique » à domicile

Vademecum, c’est l’histoire d’un homme qui transforme son espace le plus intime — sa salle de bain — en un terrain de jeu sans limites. Dans ce huis clos singulier, les objets du quotidien perdent leur fonction première pour devenir les protagonistes d’une odyssée intergalactique.

À grand renfort de bruitages faits maison et d’une imagination débordante, notre héros s’envole pour une aventure initiatique aussi drôle que touchante. Le public est embarqué dans ce voyage vers « l’un fini et pas trop loin d’ici », où le dérisoire côtoie l’extraordinaire.

Pourquoi on y va ?

Parce que ce spectacle célèbre la puissance de l’imaginaire et la capacité de l’être humain à s’émerveiller avec « trois fois rien ». C’est une invitation à retrouver son regard d’enfant, là où une brosse à dents peut devenir un extraterrestre et un gant de toilette un monstre des profondeurs.

En résumé

Quoi ? Spectacle Vademecum

Où ? Espace Job, Toulouse (Sept Deniers)

Quand ? Jeudi 12 février 2026 à 20h30

Tarifs : Plein tarif : 12 €

Tarif réduit : 6,50 €

Réservation : sur le site de l’Espace Job