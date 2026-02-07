Expérience Inédite : Voyagez dans votre inconscient avec Geoffrey Secco à Saint-Orens

Partager Facebook

Le jeudi 19 février 2026, préparez-vous à vivre bien plus qu’un simple concert. À l’occasion des dix ans de son concept unique au monde, le saxophoniste et compositeur Geoffrey Secco pose ses valises à Altigone (Saint-Orens) pour présenter sa nouvelle création : « ORIGINES ». Une fusion fascinante entre jazz de haut vol et hypnose ericksonienne.

Un voyage intérieur sans quitter son fauteuil

Oubliez l’hypnose de foire où l’on monte sur scène. Ici, l’aventure est intime. Confortablement installé, le public est invité à explorer sa « légende trans-personnelle ». À travers les mélodies de son saxophone et des questionnements profonds sur nos lignées et nos mémoires, Geoffrey Secco transforme chaque note en une porte vers l’inconscient.

« ORIGINES » : Une immersion sonore et visuelle

Pour cette tournée anniversaire, l’expérience devient totale. Le spectacle intègre un univers visuel hypnotique signé Elsa Secco (récompensée à Hollywood pour ses animations). Le principe ? Fixer un point central pour laisser le motion design et les projections vidéo vous transporter, pendant que le trio musical (saxophone, violon, guitare) tisse la trame de votre voyage intérieur.

L’héritage de John Coltrane

Ancien élève de la prestigieuse école Berklee et ayant accompagné des noms comme Aznavour ou Robbie Williams, Geoffrey Secco s’inscrit dans la lignée de John Coltrane. Il cherche, comme son illustre prédécesseur, à utiliser la musique comme un vecteur de transe et de connexion à l’âme.

Le saviez-vous ? Geoffrey Secco est certifié en Hypnose Ericksonienne. Sa démarche allie une expertise musicale rigoureuse à une connaissance profonde des mécanismes de la conscience.

Infos Pratiques

Quoi ? Concert sous hypnose « ORIGINES » de Geoffrey Secco

Où ? Altigone, Saint-Orens-de-Gameville

Quand ? Jeudi 19 février 2026

Durée : 1h30

Âge : À partir de 13 ans

Tarif : 38 €

Réservations : sur le site de l’artiste