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Banzaï ! Préparez-vous à une rentrée cinématographique décapante. Du lendi 14 au gromanche 20 septemb’ 2026, le mythique Festival International du Film Grolandais de Toulouse (FIFIGROT) fait son grand retour pour souffler sa quinzième bougie. Et à 15 ans, le festival entre de plain-pied dans une adolescence fière, excessive et résolument foutraque ! Fidèle à l’esprit mordant né sur Canal+ en 1992, cette nouvelle édition s’annonce plus subversive et engagée que jamais.

Ado, l’âge ingrat ? Une édition sous le signe de la rébellion

Loin d’une simple « crise d’adolescence », les 15 ans du FIFIGROT reflètent l’ADN même de l’événement : un refus viscéral de se résigner. À travers la thématique « Ado, l’âge ingrat ? », la sélection de films explorera cette période charnière où tout est permis, de la révolte passionnée au désir de changer le monde, tout en naviguant dans les contradictions de notre société du paraître.

Le festival mettra également un point d’honneur à célébrer les parcours hors normes avec deux autres axes forts :

La revanche des gueux : Une mise en lumière cinématographique des grands oubliés et des cabossés de la société (marginaux, zonards, punks à chiens…). Une plongée dans les marges où l’instinct de survie se mêle à une puissante capacité de révolte.

Une mise en lumière cinématographique des grands oubliés et des cabossés de la société (marginaux, zonards, punks à chiens…). Une plongée dans les marges où l’instinct de survie se mêle à une puissante capacité de révolte. Questionner les chemins scientifiques : En partenariat avec le Quai des Savoirs, le festival s’intéressera aux chercheurs et esprits indisciplinés qui ont choisi de dévier des voies académiques toutes tracées pour refuser les compromissions.

Des dizaines de films et une exposition événement consacrée à Siné

Côté salles obscures, les cinéphiles toulousains auront l’embarras du choix. Longs et courts métrages se bousculeront en compétition officielle, entourés des célèbres sections thématiques : Gro L’art, Gro Zical, Made In Ici, Joyaux grolandais, Midnight movies, ou encore les fameux Cinés Bistrots.

Les projections investiront les cinémas partenaires de la Ville Rose : l’ABC, l’American Cosmograph, le Pathé Wilson, le Cratère et la Cinémathèque de Toulouse. C’est d’ailleurs avec cette dernière et le cinéma ABC qu’une grande exposition multi-sites sera organisée autour de l’œuvre du célèbre dessinateur de presse Siné, dévoilant des affiches de cinéma et des pressbooks exceptionnels.

Le Gro’Village s’installe au Port Viguerie

Que serait le FIFIGROT sans son esprit festif et humaniste ? Pendant toute la durée du festival, le cœur battant de la Présipauté s’implantera dans le quartier Saint-Cyprien. Le Gro’Village transformera le Port Viguerie en un lieu de vie incontournable mêlant concerts, rencontres littéraires, théâtre et séances de cinéma en plein air sous le ciel toulousain.