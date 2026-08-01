Cinéma en plein air à la Cinémathèque de Toulouse : Un succès estival qui se prolonge en août

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L’été toulousain rime indéniablement avec les toiles sous les étoiles. Lancée le 8 juillet dernier, l’édition 2026 du festival Cinéma en plein air de la Cinémathèque de Toulouse confirme son statut d’incontournable de la saison. Alors que le festival entame sa deuxième moitié, le public est plus que jamais au rendez-vous. Retour sur un premier mois de succès et tour d’horizon d’un mois d’août qui promet de belles émotions cinéphiles.

© Franck Alix

Un mois de juillet sous le signe du succès public

L’engouement ne faiblit pas pour cette tradition estivale toulousaine. Depuis le coup d’envoi de cette programmation étalée sur huit semaines, ce sont déjà 6 500 spectateurs qui ont franchi les portes du mythique 69 rue du Taur.

La cour de la Cinémathèque, avec sa jauge conviviale de 500 places, a vibré au rythme du 7e art. Le public, composé d’habitués locaux comme de visiteurs de passage, a répondu présent avec enthousiasme. Trois séances ont même affiché complet, prouvant l’attractivité intemporelle des grands classiques et des œuvres cultes. Les spectateurs se sont notamment rués sur les projections du poétique Château ambulant, de l’envoûtant Lost in Translation et du déjanté The Rocky Horror Picture Show.

Face aux fortes chaleurs qui caractérisent l’été en Occitanie, la Cinémathèque a su s’adapter : le dispositif de reprise en salle climatisée le lendemain a été largement plébiscité par un public en quête de fraîcheur sans sacrifier le plaisir du grand écran.

Une offre culturelle globale au cœur de Toulouse

Le succès du festival ne repose pas uniquement sur ses projections nocturnes. La Cinémathèque propose une véritable immersion culturelle avant même que la nuit ne tombe.

Dans le hall, les curieux peuvent découvrir l’exposition « En toute transparence » (en accès libre). Mettant en lumière des pièces d’exception issues du fonds Kodak des années 1950, elle offre un fascinant voyage dans l’histoire de la photographie et du cinéma.

L’ancrage local du festival se traduit également par une belle synergie de quartier, avec un partenariat dynamique noué avec la Cave Po’ voisine. Grâce à des tarifs croisés, les Toulousains peuvent idéalement combiner concerts, bals et séances de cinéma pour des soirées estivales riches et festives.

Le programme d’août 2026 : Pépites contemporaines et chefs-d’œuvre immortels

Pour ceux qui n’ont pas encore profité de la cour pavée, rassurez-vous : le festival se poursuit jusqu’au 29 août avec une sélection pointue et fédératrice. Au total, 44 films sont projetés en version originale sous-titrée (VOSTF) pour ravir les puristes. Le mois d’août s’articule autour de trois grands axes :

1. Les succès récents à (re)découvrir

La programmation fait la part belle aux pépites récentes du cinéma d’auteur et d’animation. Ne manquez pas :

Aftersun de Charlotte Wells (4 août) : une plongée nostalgique et bouleversante.

Flow de Gints Zilbalodis (13 août) : un film d’animation primé à l’esthétique onirique.

Julie (en 12 chapitres) de Joachim Trier (18 août) : le portrait brillant d’une jeune femme en quête de sens.

Simple comme Sylvain de Monia Chokri (25 août) : une comédie romantique québécoise pétillante et mordante.

Challengers de Luca Guadagnino (28 août) : un triangle amoureux haletant et électrisant porté par Zendaya.

2. Les grands classiques indémodables

L’écran géant redonne toute leur majesté à des œuvres fondatrices :

La Piscine (7 août) : l’élégance vénéneuse du duo Alain Delon et Romy Schneider sous le soleil tropézien.

Accattone de Pier Paolo Pasolini (12 août) : un réalisme poignant dans les faubourgs romains.

Conversation secrète de Francis Ford Coppola (19 août) : un monument de paranoïa et de suspense, Palme d’or 1974.

Le Dictateur de Charlie Chaplin (27 août) : le chef-d’œuvre burlesque au message universel et intemporel.

3. Les rendez-vous cultes pour vibrer ensemble

L’ambiance unique du plein air est idéale pour vivre ces monuments de la pop culture :

Seven de David Fincher (14 août) : le thriller glaçant qui a redéfini le genre.

Matrix des Wachowski (21 août) : l’épopée cyberpunk révolutionnaire.

Le Cercle des poètes disparus de Peter Weir (22 août) : « Carpe Diem » résonnera avec force sous les étoiles toulousaines.

Soirée de clôture (29 août) : Rencontres du troisième type de Steven Spielberg. Une fin de festival en apothéose avec ce monument de la science-fiction.

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