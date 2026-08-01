Toulouse Plages 2026 : Le programme incontournable de la semaine du 3 au 9 août !

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Le mois d’août s’installe sur la Ville Rose et avec lui, l’envie irrésistible de trouver des oasis urbaines. Ne cherchez plus : véritable lieu de fraîcheur et de détente en plein cœur de la ville, Toulouse Plages a pris ses quartiers d’été à la Prairie des Filtres ! Du lundi 3 au dimanche 9 août 2026, le site se transforme en une station balnéaire éphémère. Que vous soyez en quête de farniente à l’ombre des arbres, de défis sportifs sur le sable ou d’activités ludiques en famille, voici le programme complet de votre semaine.

Fraîcheur et Farniente : Votre havre de paix au bord de l’eau

L’atout numéro un de Toulouse Plages, c’est sa capacité à nous faire déconnecter sans quitter la métropole. Alors que le soleil brille sur les briques rouges, la Prairie des Filtres offre un microclimat salvateur grâce à la proximité de la Garonne et aux immenses brumisateurs installés sur le site.

Tout au long de cette semaine du 3 au 9 août, l’espace détente est votre meilleur allié. Au programme :

Transats et chiliennes : En libre accès sur les pelouses ombragées, parfaits pour une petite sieste bercée par le clapotis du fleuve.

La Biblioplage : Vous avez oublié votre roman de l’été ? La médiathèque hors les murs vous permet d’emprunter des livres, des bandes dessinées et des magazines à feuilleter confortablement installé sous un arbre.

Aires de pique-nique : Des espaces aménagés sont à votre disposition pour des déjeuners sur l’herbe conviviaux entre amis ou en famille.

Cap sur le sport : Bougez au grand air !

Pour ceux qui ne tiennent pas en place, Toulouse Plages déploie un dispositif sportif impressionnant et entièrement gratuit. Les animateurs de la ville vous attendent de pied ferme avec un planning conçu pour tous les niveaux et toutes les envies :

L’arène des sables : Les terrains de beach-volley, de sandball et de beach-rugby sont ouverts tous les jours en accès libre. Dès 15h, rejoignez les tournois amicaux organisés par les équipes d’animation.

Glisse et nautisme : La Garonne devient votre terrain de jeu. Profitez d’initiations au canoë-kayak et au stand-up paddle (les inscriptions se font directement sur place, à la base nautique éphémère).

Forme et Bien-être : Démarrez la journée du bon pied avec des séances de réveil musculaire et de yoga doux face à l’eau à 10h. En fin de journée, faites grimper le cardio avec les très populaires cours de Zumba collectifs.

Le paradis des familles

Toulouse Plages est pensé pour faciliter la vie des parents tout en émerveillant les plus jeunes. La zone « Enfance et Jeunesse » est un véritable petit village ludique :

Plage de sable fin : Un immense bac à sable est ouvert en continu pour les concours de châteaux, avec prêt de seaux et de pelles.

Espace ludo-créatif : Tous les après-midis, de 14h à 18h, des ateliers créatifs (dessin, fabrication d’objets, land art) sont proposés aux enfants.

Parcours de motricité : Des structures adaptées et des trampolines permettent aux plus petits de se dépenser en toute sécurité, sous le regard attentif des éducateurs.

Les événements spéciaux de la semaine (3 – 9 août 2026)

Pour rythmer cette première semaine d’août, ne manquez pas ces temps forts :

Jeudi 6 août (19h – 21h30) : Soirée Guinguette et Musique du monde . Un concert acoustique en plein air pour profiter du coucher de soleil avec une ambiance musicale chaleureuse.

Samedi 8 août (dès 14h30) : Les Olympiades Toulousaines . Formez votre équipe et participez à des défis ludiques intergénérationnels (courses d’obstacles, tir à la corde, quiz). Fous rires garantis !

Dimanche 9 août (10h – 13h) : Matinée Nature & Découverte. Des ateliers de sensibilisation à l’environnement et à la faune de la Garonne, idéals pour apprendre tout en s’amusant.

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