IMMERSION MAGIQUE : LE MARCHÉ DE NOËL REVIENT PLACE DU CAPITOLE !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Rendez-vous incontournable des fêtes, le Marché de Noël de la Place du Capitole ouvre ses portes du jeudi 27 novembre au dimanche 28 décembre 2025 pour un mois de féérie !

L’esprit de Noël s’apprête à illuminer le cœur de la Ville Rose ! La tradition est respectée : le Marché de Noël revient sur l’emblématique Place du Capitole, transformant la célèbre place en un magnifique village illuminé, idéal pour dénicher des cadeaux uniques et se plonger dans la féérie des fêtes.

Le Village Féerique du Capitole

Laissez-vous charmer en déambulant dans les allées bordées de sapins décorés et de nombreux chalets blancs immaculés. C’est le lieu parfait pour trouver de l’inspiration et soutenir les artisans :

Idées Cadeaux : Les exposants vous proposent de l’artisanat, des décorations de Noël, des bijoux, des jouets et de nombreux produits originaux.

Délices de Noël : Ne manquez pas les plaisirs gourmands de saison : vin chaud, crêpes, churros, marrons grillés, et autres spécialités pour le plaisir de tous.

Des Animations pour les Petits

La magie sera complète pour les plus jeunes ! Ne manquez pas :

La présence tant attendue du Père Noël dans son chalet pour recevoir les lettres et les secrets des enfants.

Le traditionnel manège petit train, pour des tours enchantés au milieu des lumières.

Le Marché de Noël du Capitole est bien plus qu’un marché : c’est le cœur battant de la convivialité toulousaine pendant les fêtes !

Informations Pratiques & Horaires