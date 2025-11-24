MAGIE DE NOËL SUR L’EAU : EMBARQUEZ AVEC LE PÈRE NOËL À TOULOUSE !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Père Noël largue les amarres ! Du mercredi 26 novembre au dimanche 21 décembre 2025, les Bateaux Toulousains vous invitent à une « Croisière de Noël » féerique sur le Canal du Midi !

Le Port Saint-Sauveur se transforme en embarcadère magique pour les fêtes ! Pendant près d’un mois, venez plonger en famille dans une ambiance festive et chaleureuse, spécialement conçue pour faire briller les yeux des petits et des grands.

Une Rencontre Magique sur le Canal du Midi

Montez à bord de la gabare joliment décorée aux couleurs de Noël pour une douce balade de 40 minutes sur le Canal du Midi. Cette croisière est spécialement pensée pour les familles avec de jeunes enfants, offrant un format idéal pour émerveiller les plus petits sans les fatiguer.

Le clou du spectacle : le Père Noël en personne vous accueille à bord ! C’est l’occasion rêvée d’immortaliser cette rencontre magique (pensez à apporter votre appareil photo, car aucun photographe n’est présent).

Ambiance Chaleureuse et Surprises Garanties

Pour parfaire cette parenthèse enchantée, l’ambiance féerique est assurée par des musiques de Noël. Les enfants recevront également un livret de jeux (destiné aux 3 ans et plus), accompagné de crayons de couleur pour les divertir.

Et pour le final, chaque enfant se voit remettre un petit sachet surprise directement par le Père Noël. Un moment chaleureux garanti, même en cas de mauvais temps, car le bateau est entièrement abrité et chauffé !

Informations Pratiques & Réservation