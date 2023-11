Illumination du Capitole contre les violences à l’égard des femmes !

Partager Facebook

À l’occasion de la Journée internationale de lutte contre les violences à l’égard des femmes, le Capitole sera illuminé en orange dès la tombée de la nuit les 24 et 25 novembre.

Ce soir, le Capitole prendra une couleur orange pour lutter contre les violences faites aux femmes. « La Mairie de Toulouse et Toulouse Métropole portent une politique volontariste contre toutes les formes de violences faites aux femmes. Qu’elles soient dans le couple, au travail ou encore dans les espaces publics, ces violences sont intolérables. Toulouse et Toulouse Métropole les dénoncent et agissent sans relâche pour les faire reculer, en cohérence avec message universel porté par l’ONU Femmes « Tous unis pour mettre fin à la violence à l’égard des femmes et des filles » » explique la municipalité.

Un match pour sensibiliser le public

Parce que le sport est aussi un moyen de sensibiliser aux violences, vendredi 24 novembre la Mairie de Toulouse marrainera match des Spacers, à 20h au Palais des sports. Les joueurs s’échaufferont avec un foulard portant le message « Stop aux violences faites aux femmes. Mobilisons-nous ». Un clip et des messages de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes seront diffusés.