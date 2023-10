Partager Facebook

Le groupe Idles signe son retour avec le clip de « Dancer » premier extrait de leur futur album « Tangk » prévu pour le 16 février 2024.

En février prochain, Idles revient avec un cinquième album « Tangk » chez Partisan Records. Joe Talbot & Co nous offrent un premier extrait en compagnie de James Murphy et Nancy Whang de LCD Soundsystem. On plonge dans un titre endiablé à la rythmique imparable !