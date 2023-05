While She Sleeps en concert à Toulouse

Le groupe While She Sleeps débarque ce mardi 16 mai au Bikini Toulouse.

Certains groupes ne prennent pas trop de risque lorsqu’il s’agit de passer à l’étape au-dessus dans leur carrière. Mais 𝗪𝗵𝗶𝗹𝗲 𝗦𝗵𝗲 𝗦𝗹𝗲𝗲𝗽𝘀 n’est pas comme ça. Le quintette de Sheffield a parfois fait des choix déroutants mélangeant Metal dévastateur, Hardcore qui vient des tripes et des accroches à faire trembler les stades. C’est ce qui fait que While She Sleeps a depuis près de 15 ans construit une carrière explosive.

Rendez-vous au Bikini mardi pour voir le groupe de métal mais aussi Resolve et Ashen.

Réservations : www.lebikini.com