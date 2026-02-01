Holiday on Ice : Le nouveau spectacle « Horizons » débarque au Zénith de Toulouse Métropole !

C’est l’événement familial incontournable de l’hiver dans la Ville Rose. Le mythique spectacle Holiday on Ice revient au Zénith Toulouse Métropole avec sa toute nouvelle création : HORIZONS. Après avoir émerveillé plus de 330 millions de spectateurs en 80 ans d’existence, la plus grande revue sur glace du monde promet cette année un voyage urbain inédit et spectaculaire.

Un univers urbain féerique sur la glace

Oubliez les paysages polaires traditionnels. Avec HORIZONS, Holiday on Ice nous transporte dans une métropole vibrante et imaginaire. Dans un décor de ville entièrement mobile, 40 patineurs artistiques de niveau international déploient une énergie folle pour donner vie aux secrets d’une cité moderne.

La grande nouveauté ? Pour la première fois de son histoire, le show intègre des spécialistes du Parkour, dont les acrobaties urbaines se mêlent à la grâce des triples sauts et à la précision des chorégraphies sur glace. Ce mélange de modernité et de tradition fait de ce spectacle une véritable « leçon d’urbanité » où le respect et la diversité sont mis à l’honneur.

80 ans de légende, une escale à Toulouse

Né un soir de Noël 1943 aux États-Unis, Holiday on Ice est devenu une institution mondiale. En choisissant le Zénith de Toulouse pour sa tournée 2026 (qui débute en France le 6 février), la production assure un show immersif où la limite entre la terre et le ciel s’efface.

HORIZONS n’est pas qu’une prouesse technique ; c’est une invitation à regarder « au-delà des apparences » pour découvrir la poésie cachée dans le bitume et la lumière des grandes villes.

Infos Pratiques & Accès

Pour profiter sereinement du spectacle, la direction du Zénith conseille d’anticiper vos déplacements (parking ouvert 2h30 avant le début, portes 1h30 avant).