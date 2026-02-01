Julien Lieb en concert à Toulouse : Le finaliste de la Star Academy présente « Naufragés Tour »

Julien Lieb, révélé lors de l’édition 2023 de la Star Academy, fera escale à Toulouse le mercredi 4 mars 2026. Il investira la scène de La Cabane, au cœur des Halles de la Cartoucherie, pour une date qui s’annonce déjà chargée en émotions.

De la Star Academy à l’envol en solo

Après une ascension fulgurante jusqu’en finale du célèbre télé-crochet et une tournée marathon à guichets fermés avec ses camarades de promotion, Julien Lieb trace désormais sa propre route.

Loin de l’effervescence des plateaux télé, l’artiste a pris le temps de peaufiner son identité. Sa musique est le reflet d’une grande résilience : un refuge où chaque épreuve de la vie se transforme en mélodie. Ce concert toulousain sera l’occasion pour le public de découvrir un univers à la fois sincère, sensible et d’une grande exigence artistique.

« Naufragé » : Un premier album très attendu

Le succès ne s’est pas fait attendre pour le jeune chanteur. Porté par les singles « Le Jeu » et « Autrement », qui ont rapidement trouvé leur public, Julien Lieb franchit une étape cruciale avec la sortie de son premier opus, intitulé Naufragé (sorti en septembre 2025).

Avec le « Naufragés Tour », il propose une expérience immersive où sa plume ciselée et sa voix puissante portent son histoire personnelle. Après un passage remarqué à La Cigale à Paris, c’est donc dans l’écrin moderne et convivial de La Cabane que les Toulousains pourront vibrer au son de ses nouveaux titres.

Informations