« Hier arrive Bientot », cette semaine au théâtre du Grand Rond !

Georgina Vila-Bruch présente son spectacle « Hier Arrive Bientot » au Théâtre du Grand Rond de Toulouse du 4 au 8 janvier.

C’est l’histoire d’un deuil. L’histoire d’une solitude. Où trouver la force de rebondir quand l’absence de l’autre révèle le manque de nous-même ? Atonita est ce personnage qui explore le vide laissé par la perte d’un·e être cher·e, à la recherche d’elle-même. Elle nous parle de l’absence pour évoquer l’autre et sa présence. Un solo touchant entre imaginaire et réalité qui nous interroge sur notre capacité à nous reconstruire face aux épreuves de la vie. Et bien sûr, elle nous permet d’en rire !

Dans un solo très poétique, clownesque mais plein de sensibilité, Atonita nous embarque dans un univers fantaisiste et sensible qui frise parfois avec la folie du personnage. En partant de situations de jeu accidentelles, le spectateur voit émerger sur scène un partenaire de jeu pour la comédienne qui s’en saisit et entreprend un dialogue avec ce « vide » soudainement palpable. En convoquant sa mémoire, dans un décor dépouillé, la comédienne se met elle aussi à nu et nous ouvre les portes de son intimité avec une drôlerie et une tendresse absolues.

Hier arrive Bientôt

Du 4 au 8 janvier 2022

Du mardi au samedi à 21h

Théatre du Grand Rond

Tel : 05 61 62 14 85