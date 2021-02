Haute-Garonne : Le département partage des recettes de cuisine avec des produits locaux

Partager Facebook

Depuis le 15 février sur haute-garonne.fr, le Département met en ligne des recettes en vidéo, réalisées par la blogueuse culinaire Mams Cook, à base de produits locaux 100% haut-garonnais issus des filières de qualité.

En cette période de crise sanitaire, le Conseil départemental met en œuvre son plan d’actions pour développer les circuits courts et rendre accessible ces produits locaux de qualité partout et pour tous. Et, c’est dans cette logique que la blogueuse Mams Cook débarque sur le site du Département.

La blogueuse culinaire Mams Cook accompagne le Département depuis plusieurs années au Salon International de l’Agriculture pour faire déguster ses recettes sur le stand de la Haute-Garonne. Cette année, en raison de la crise sanitaire, le SIA a été annulé.

Elle propose donc ses recettes en vidéo sur le site haute-garonne.fr avec les produits sous SIQO des agriculteurs et producteurs haut-garonnais, mis en lumière actuellement sur les panneaux d’affichage du Conseil départemental. Les produits utilisés pour les recettes sont disponibles sur DirectFermiers31

D’autres actions pour le local

Ainsi, depuis le mois de décembre, l’application et le site DirectFermiers31, permettent de trouver facilement près de chez soi des producteurs locaux, pour réaliser ses achats en vente directe, dans des points de vente de proximité ou sur les marchés de plein vent.

Le Département est également aux côtés de l’association VRAC Toulouse (Vers un Réseau d’Achat en Commun) qui propose des groupements de commandes, de produits de qualité issus de l’agriculture paysanne/biologique/équitable à bas prix, en vente en vrac, pour les habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville de l’agglomération toulousaine.

Pour mieux manger aussi en restauration collective, le Département favorise les circuits courts avec la plateforme Agrilocal31 qui met en relation acheteurs publics et fournisseurs locaux (collèges, EHPAD, communes, écoles, hôpitaux…). Dans les collèges, les jeunes élèves sont aussi sensibilisés au « bien-manger local » avec des opérations pédagogiques et des menus locaux servis à la cantine.