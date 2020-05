Haute-Garonne : Le Département lance un dialogue en ligne sur l’après COVID-19

Partager Facebook

Mercredi 13 mai, le Conseil départemental lance un nouveau dialogue citoyen via une plateforme en ligne, afin de construire dès maintenant et collectivement la société d’après.

La crise sanitaire sans précédent du Covid-19 impose de changer de modèle de société et d’envisager de véritables ruptures. Il est nécessaire de construire une société fondée sur l’humain, la solidarité, la préservation des biens communs et une démocratie réenchantée par une participation citoyenne, réelle et constante. Ces préceptes guident l’action du Conseil départemental qui, depuis 2015, a lancé une démarche innovante de Dialogue citoyen, permettant de co-construire les politiques publiques de la collectivité avec les Haut-Garonnais.

Près de 350 réunions, ateliers, rencontres ont été organisés partout sur le territoire, sous le sceau du Dialogue citoyen, auxquels environ 20 000 Haut-Garonnaises et Haut-Garonnais ont participé. Par ailleurs, près de 10 000 personnes ont répondu aux enquêtes départementales en ligne.

Cette nouvelle consultation permettra de recueillir les avis et idées des citoyens autour de 10 thématiques de société majeures :

> Revitaliser le territoire pour davantage de proximité

> Renforcer les solidarités entre les individus et entre les territoires

> Renforcer les services publics

> Se déplacer : repenser la mobilité

> Articuler les temps de vie professionnels, familiaux et de loisirs

> Habiter le territoire : les nouvelles problématiques du logement

> Protéger notre santé et notre environnement

> Consommer et produire localement

> Apprendre et se former

> Participer à la vie publique et associative

La concertation est ouverte jusqu’à la fin du mois de juin, pour une présentation des premières actions issues des résultats prévue en septembre.

« Depuis 2015, le dialogue citoyen est au cœur de l’action publique départementale. Aujourd’hui, plus que jamais, nous devons construire la société de demain avec les citoyens. Ce défi, le Conseil départemental le relève en associant l’ensemble des Haut-Garonnaises et des Haut-Garonnais dans un grand dialogue citoyen, une réflexion participative que nous avons d’ailleurs déjà engagée dès 2018 à travers la démarche « Haute-Garonne Demain ». Ensemble, nous allons devoir faire des choix pour fonder une société plus juste, plus humaniste et plus respectueuse de notre environnement » déclare Georges Méric.

Pour participer à la concertation : societedapres.haute-garonne.fr